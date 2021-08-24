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вторник, 24 августа 2021 20:40

Оккупанты не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
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Военные Объединенных сил вместе с местными жителями и волонтерами запустили сине-желтые флаги в сторону оккупированных районов Донетчины и Луганщины.
Фото: Пресс-служба ООС
Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией
В одной из механизированных бригад рассказали, что оккупанты пытались сбить украинские флаги, но им это не удалось

Военные Объединенных сил вместе с местными жителями и волонтерами запустили сине-желтые флаги в сторону оккупированных районов Донетчины и Луганщины.

Украинские флаги запускали из Торецка Донецкой области, Светлодарска Бахмутского района Донецкой области, Мариуполя Донецкой области, Каменки Ясиноватского района Донецкой области и КПВВ Счастье, сообщает пресс-центр ООС.

"Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - говорится в сообщении.

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В одной из механизированных бригад рассказали, что оккупанты пытались сбить украинские флаги, но им это не удалось.

В Северодонецке Луганской области, у линии разграничения празднуют День Независимости. Там установили LED-экран в форме трезубца и побили рекорд по исполнению "Червоной руты". В городе состоялся фестиваль "Ты у меня единственная". "Червоную руту" на центральной площади города одновременно спели 5,2 тыс. исполнителей.

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