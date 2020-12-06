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воскресенье, 06 декабря 2020 09:43

Оккупанты нарушают режим тишины. Бьют из противотанковых ракетных комплексов

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Оккупанты нарушают режим тишины. Бьют из противотанковых ракетных комплексов
Украинский войскам удалось остановить вражеский огонь без собственных потерь. Фото: Укринформ

За прошедшие сутки, 5 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов, сообщают в штабе ООС.

"В сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.


Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

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Оккупанты в Донбассе планируют ввести срочную службу со следующего года. Численность оккупационных войск составляет 35 тыс. человек. Из них около 3 тыс. - российские кадровые военные.

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