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вторник, 06 июля 2021 08:44

Оккупанты наращивают агрессию. Один украинец погиб, трое ранены

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Оккупанты наращивают агрессию. Один украинец погиб, трое ранены
Оккупанты засыпали украинцев обстрелам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

5 июля вооруженные формуванння Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четверо украинских военных получили ранения. Один из них погиб, остальные в больнице.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, отчитываются в ООС.

Под удар попали позиции украинцев в Донецкой области, в частности у Авдеевки Покровского района, Песков Ясиноватского района, Чермалыка Волновахского района. А также в Луганской области вблизи Золотого-4 Северодонецкого района, Новозвановки, Новотошковского Попаснянского района, Причепиловки и Крымского Новоайдарского района.

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На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня утром российско-оккупационные войска режима тишины не нарушали.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ДНР. Преступники оказали вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Командуя подразделением "Батальона Восток", они участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове. Сейчас скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

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06
июля

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