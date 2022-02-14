Оккупанты накрыли Водяное 120 калибром

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений. Одно – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В окрестностях Водяного применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. И заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не поедут