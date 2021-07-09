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пятница, 09 июля 2021 08:39

Оккупанты накрыли позиции ВСУ из гранатометов. Есть погибший і раненый

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Оккупанты накрыли позиции ВСУ из гранатометов. Есть погибший і раненый
Под удар попали и позиции украинцев возле Песков Ясиноватского района Донецкой области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

8 июля российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Один украинский военнослужащий погиб. Еще одного с пулевым ранением доставили в больницу, сообщает штаб ООС. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

"У Новозвановки Попаснянского района на Луганщине российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Крымского и Причепиловки Новоайдарского района Донетчины российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку Опытного и Невельского Ясиноватского района враг также применял минометы запрещенного 120-го калибра", - говорится в сообщении.

Под удар попали позиции украинцев возле Песков Ясиноватского района Донецкой области. Российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня утром боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. На Луганщине неподалеку Новотошковского Попаснянского района российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В Донецкой области вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Невельского Ясиноватского района - открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Песков Ясиноватского района противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь.

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У поселка Мирное Донецкой области погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". Это произошло среди белого дня, 4 июля. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Дата
09
июля

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