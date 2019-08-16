Оккупанты на Донбассе во время учений утопили танк: погибли 4 боевиков

13 августа во время отработки преодоления водной преграды один танк оккупантов затонул

Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Во время таких учений затонул вражеский танк и погибли четверо боевиков.

Об этом, ссылаясь на данные Главного управления разведки, сообщил представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

По данным разведки, большинство занятий на полигонах проводится боевиками без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники, гибели и травм личного состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики готовятся к наступлению - разведка сообщила об опасности

"13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросов преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровня организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих. Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие", - сказал Гуцуляк.

В отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, ротных тактических учений. Российскому командованию предоставляют постановочные фотоотчеты и фиктивные документы на списание боеприпасов и горючего для "подтверждения" якобы проводимых мероприятий.

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях. Так отомстили за то, что взяли в плен и насиловали в течение 3 дней жену одного из наемников.