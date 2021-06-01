Оккупанты на Донбассе палят по позициям ВСУ минометным огнем

Пророссийские боевики не прекратили обстрелы украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил.
Оккупанты три раза нарушили условия полного и всеобъемлющего перемирия. Противник снизил огневую активность, но задействовал минометы, гранатометы и другое пехотное оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
Укрепления ВСУ в районе Новгородского дважды оказывались под вражеским огнем. Противник накрыл их из минометов калибра 82 миллиметра, а затем обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По Пескам оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - заверили в штабе.
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За прошедшие сутки, 31 мая, зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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