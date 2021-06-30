Оккупанты на Донбассе используют просроченные российские боеприпасы - штаб

Штаб заявил, что оккупанты используют просроченные боеприпасы. Фото: Укринформ

Российские оккупационные войска используют для обстрелов украинских позиций на Донбассе российские боеприпасы, срок годности которых истек.

Фрагменты от снарядов свидетельствуют о применяемых боеприпасах типа ЗОФ49 с детонатором 3В35, которые сняты с вооружения вооруженных сил Российской Федерации по истечении срока годности, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Эти боеприпасы с целью утилизации поставляются Россией для незаконных вооруженных формирований, имеющих на вооружении орудия 2Б16 Нона-СВК российского производства.

В штабе отметили, что этих пушек нет на вооружении ВСУ.

Использование вооруженными формированиями РФ запрещенного вооружения несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения.

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В понедельник вечером вблизи поселка Новотошковское, что в Попаснянском районе Луганской области, пулевое ранение получил украинский военнослужащий.