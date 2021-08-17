Оккупанты массово перебрасывают военную технику на восток Украины

Россияне перебрасывают военную технику на восток Украины. Фото: Укринформ

Россия массово перебрасывает военную технику на оккупированных территориях.

Всего разместили более 400 единиц вооружений, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Вероятно, подразделения будут задействованы в учениях "Запад-2021".

Военная техника находится у населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьянка Донецкой области.

В ООС предполагают, что Москва привлечет свои подразделения к учениям "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября на российских полигонах - Кирилловский, Струги Красные, Мулино, погонов, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский.

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Боевики в Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. Беспилотники заметили танки, гаубицы и БМП в Донецкой области.