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среда, 14 апреля 2021 15:00

Оккупанты используют незаконные мины, которыми обстреливают людей - ВСУ

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Оккупанты используют незаконные мины, которыми обстреливают людей - ВСУ
Оккупанты используют незаконные боеприпасы. Фото: topwar.ru

Украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек". Именно этим снарядом оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей на Донбассе.

"Запрещенные ПОМки. Оккупантам безразлично, у кого. Гражданский или нет. Мужчина или женщина. Ребенок или взрослый. Нет им прощения. И не будет. Никогда. Российским оккупантам безразлична судьба людей. Их цель в Украине - только убивать, насаждая свой проклятый "русский мир", - пишет пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ в Facebook.

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Именно такими боеприпасами 13 апреля российские оккупанты провели дистанционное минирование КПВВ "Майорск" и жилой зоны рядом. Разминировать эти смертельные ловушки можно только путем подрыва.

"Вероятно, производства после 1993 года, потому что все опознавательные серийные номера на ней затерты. На боеприпасах, которые они сбрасывают выпуска до 1993-го, серийники не затираются", - рассказал один из военных ВСУ.

12 апреля этими же ПОМ-2 "Отек" русские оккупанты дистанционно заминировали несколько зданий поселка Зайцево.

"Здание, в которое попал боеприпас, длительное время не используется хозяевами, а пожилые люди, которые живут рядом, не пострадали. В тот день никто не пострадал, однако 13 апреля война унесла жизни воина", - напомнили защитники.

Опрокидывания и взимания Россией войск к украинским границам продлится до конца апреля. РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексирован Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

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Дата
14
апреля

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