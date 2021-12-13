Оккупанты били в четырех направлениях. Какая ситуация на передовой

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг бил вблизи Талаковки Донецкой области из ручных противотанковых гранатометов.

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В направлении Крымского в Луганской области - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Попасной и Екатериновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 13 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Россия отвергла предложение Украины о возвращении в режим прекращения огня с 10 декабря. Внеочередное заседание ТКГ прошло 9 декабря. Украинская сторона "в целях обеспечения устойчивого перемирия" предложила расширить состав СЦКК уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата.