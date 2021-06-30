Оккупанты атаковали ВСУ. Українці відповіли

Враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

29 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

В донецкой области неподалеку Невельского и Красногоровки российские наемники применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС. Боевых потерь среди украинских военных нет.

"На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ. Неподалеку Луганского враг бил из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

Сегодня утром оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Недалеко от Золотого Луганской области противник применил ручные противотанковые гранатометы, а вблизи Новоселовки на Донетчине враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новгородского Донецкой области российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

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Российские оккупанты пытаются найти наемников за 16,5 тыс. руб. среди жителей Донецка. Объявления о поиске наемников в незаконное вооруженное формирование "Сомали" боевики расклеили в маршрутках Донецка. Судя по не оторванным номерам, желающих умирать за "русский мир" за $230 нет.