Одинаковая любовь: романтическая история с линии фронта

На Донбассе защищают границы Украины две необычные пары.
Две сестры-близняшки Любовь и Надежда Симчук и их мужья, которые тоже являются близнецами, сообщил пресс-секретарь Тернопольской 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа.
До войны женщины закончили медицинский колледж и работали в местной поликлинике.
С началом российской агрессии они подписали контракт с ВСУ.
Там познакомились со своими будущими мужьями, впоследствии вышли замуж и родили детей.
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Красногоровка отмечает 5-ю годовщину освобождения от российских захватчиков.
Этот город обивали от оккупантов бойцы добровольческих батальонов "Донбасс", "Правый сектор", 3-го полка спецназа и днепропетровского 20-го батальона территориальной обороны, который сейчас является 20-м мотопехотным батальоном 93-й бригады "Холодный Яр".
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