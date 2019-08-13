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вторник, 13 августа 2019 18:30

Одинаковая любовь: романтическая история с линии фронта

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На Донбассе защищают границы Украины две необычные пары.

Две сестры-близняшки Любовь и Надежда Симчук и их мужья, которые тоже являются близнецами, сообщил пресс-секретарь Тернопольской 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа.

Автор: Facebook Юрия Кульпы
  Сначала близняшки работали в местном учреждении, а с началом войны подписали контракт
Сначала близняшки работали в местном учреждении, а с началом войны подписали контракт

До войны женщины закончили медицинский колледж и работали в местной поликлинике.

С началом российской агрессии они подписали контракт с ВСУ.

Автор: Facebook Юрия Кульпы
  Сестры родили детей, но продолжают ездить на линию фронта. Дома проводят "семейную" ротацию - сначала Надежда, а как вернется, то ее сестра
Сестры родили детей, но продолжают ездить на линию фронта. Дома проводят "семейную" ротацию - сначала Надежда, а как вернется, то ее сестра

Там познакомились со своими будущими мужьями, впоследствии вышли замуж и родили детей.

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Красногоровка отмечает 5-ю годовщину освобождения от российских захватчиков.

Этот город обивали от оккупантов бойцы добровольческих батальонов "Донбасс", "Правый сектор", 3-го полка спецназа и днепропетровского 20-го батальона территориальной обороны, который сейчас является 20-м мотопехотным батальоном 93-й бригады "Холодный Яр".

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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