Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия

Авдеевский коксохимический завод, который расположен в Донецкой области, намерена нейтрализовать накопитель химических отходов.

"Это не действующий хвостохранилище, и по технологии предприятия в нем нет необходимости на сегодняшний день. Авдеевский коксохим его не использует, и у него уже ничего не сливает. Поэтому предприятие сделало запрос на проект ОБСЕ, чтобы найти соответствующие технологии с возможностью переделать или хотя бы нейтрализовать этот накопитель. В дальнейшем эту площадку, при условии нейтрализации, можно будет использовать, например, для строительства нового современного полигона твердых бытовых отходов, в котором нуждается город Авдеевка", - консультант ОБСЕ Ирин Николаева, пишут Донецкие Новости.

Фото: Донецкие новости

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Хвостохранилище расположено вблизи линии фронта. Его не эксплуатируют с 2001 года. Наполнено 443,1 тыс. т. химических отходов. В результате попадания снаряда они могут загореться. Произойдет масштабная экологическая катастрофа.

Николаева уточнила, что жидкость в накопителе будут "выпаривать" специальные компании. Таким образом этот накопитель сможет стать пригодным для хранения других видов отходов.

В Торецке возможна еще одна техногенная катастрофа. "На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. В этом искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.