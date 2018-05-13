Один погибший, четыре ранены -оккупанты 73 раза открывали огонь

За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения с пророссийскими формированиями в Донбассе была напряженной - погиб один наш военный и четыре получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

"Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорят в ООС.

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На Луганщине, в районах Крымского, Новозвановка, Троицкого противник пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах Зайцевого, Верхнеторецком, Каменки, Новгородского, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки.

"На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 6 оккупантов.

Вчера во львовском госпитале 45-летний военный 95-й бригады ВСУ Сергей Горбач. У него случился инсульт в казарме Славянска.