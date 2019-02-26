Одесса встретила героев - 28-я механизированная бригада вернулась домой

26 февраля после длительного командировки в район проведения операции объединенных сил на Донбассе воины 28-й отдельной механизированной бригады вернулись домой.

Бойцы во главе с командиром прошли по центру Одессы торжественным шествием, сообщили на странице Facebook бригады.

В течение всего маршрута шествия нас поддерживали жители города родные и друзья наших бойцов, представители органов местного самоуправления, школьники Одессы и просто прохожие.

Фото: facebook.com/28brigade

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"В руках наши военнослужащие несли фотографии. Из них своими живыми, полными любви глазами за нами, живыми, видели погибшие герои. Наши друзья, и собратья. Потеря каждого из них - личное горе для всех нас, но мы призываем каждого помнить: они живы до тех пор, пока в наших сердцах жива память о них", - говорится в заметке.

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