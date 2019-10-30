ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В понедельник, 28 октября, российские оккупанты обстреляли 2 частных дома в Золотом-4 Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС у Facebook с ссылкой на данные украинской стороны Общего центра контроля и координации.

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Захватчики обстреливали Золотое-4 в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40.

Мобильная наблюдательный группа ОЦКК обнаружила на месте обстрелов повреждения частного дома по улице Ореховой, 25 пулями калибра 7,62 мм. Поврежден также дом по улице Довженко, 28 - также от пуль калибра 7,62 мм.

Пострадавших в результате обстрелов не было.

29 октября российские войска в Донбассе нарушили тишину 9 раз. Обстрелы были из оружия, которая запрещена Минскими договоренностями. По договоренности, разведение войск должно было происходить в режиме полной тишине и при отсутствии обстрелов.