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четверг, 27 декабря 2018 08:10

Очередные боевики поплатились за войну против Украины

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Очередные боевики поплатились за войну против Украины
Оккупанты стреляли из запрещенных минометов. Фото: jizn.net.ua

За сутки 26 декабря на Донбассе ликвидировали двух пророссийских боевиков.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"По данным разведки, 26 декабря двое оккупантов были уничтожены и один ранен", - говорится в сообщении.

Ни один военнослужащий Объединенных сил в течение суток не пострадал.

Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески, Гнутово.

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Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.

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Дата
27
декабря

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