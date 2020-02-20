Обстрелы из гранатометов и минометов: где прошедшие сутки было жарко

Вчера на Донбассе 11 раз боевики нарушали тишину и обстреливали территориюФото Reuters

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям, а именно:

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета – 12 выстрелов;

рядом с Лебединским – с міномету калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Славного – работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой-из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкиного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Красногоровка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза в районе населенного пункта Луганское - из 82-мм міномету враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с ореховым-из миномета калибра 120 мм-6 мин.

Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этой эпохи российские оккупационные войска с міномету калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайлівки.

За текущие сутки потерь нет.

Наши пограничники, Нацгвардия и местные жители могут принять участие в совместном патрулировании. Здесь не идет речь о боевиках или о тех людях, которые имели оружие. И это также не означает, что мы будем контролировать украинскую территорию вместе с людьми, которые убивали украинцев.