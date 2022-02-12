ОБСЕ сообщила о скоплении в Донбассе "Градов", танков, БТРов и гаубиц

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1152
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 1881
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 1413
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 243
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 3024
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6120
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1818
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2745
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
7
3
6
7
11
В Украине стартовали масштабные военные учения &quot;Заметіль-2022&quot;: фото и видео
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и видео
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря &quot;казаков&quot; ЛНР
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Украинские военные на танках дали отпор &quot;врагу&quot;
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Видео
Все видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1575
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2745
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1278
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 117
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 05:16

ОБСЕ сообщила о скоплении в Донбассе "Градов", танков, БТРов и гаубиц

  Комментировать
ОБСЕ сообщила о скоплении в Донбассе &quot;Градов&quot;, танков, БТРов и гаубиц
ОБСЕ сообщила о наращивании военной техники в Донбассе. Фото: Украинская правда

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает скопление военной техники боевиков на Донбассе. Среди нее - танки, гаубицы, "Грады" и БТРы.

ОБСЕ заметила 8 гаубиц и 3 реактивные системы залпового огня, сообщается в отчете организации.

На территории объекта вблизи Луганска беспилотник ОБСЕ заметил три буксируемые гаубицы "Лягушка" 122-го калибра.

На полигоне вблизи н. п. Терновое патруль ОБСЕ заметил 5 самоходных гаубиц "Гвоздика" 122-го калибра.

Патруль ОБСЕ заметил 3 "Града" оккупантов вблизи н. п. Мануйловка в Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 10 танков на полигоне около н.п. Терновое.

Еще одна буксируемая гаубица неустановленного типа была замечена наблюдателями вблизи Мануйловки.

В жилом районе Донецка оккупанты разместили 2 бронетранспортера.

Показали новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ. Скопление происходит в оккупированном Крыму, в Беларуси и на западе России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОБСЕ сообщила о скоплении в Донбассе "Градов", танков, БТРов и гаубиц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 25805
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 13599
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 10665
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6759
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 6498
Донбасс
Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов
Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов Просмотров: 189
Боевик ДНР пытался совершить теракт в Запорожской области
Боевик ДНР пытался совершить теракт в Запорожской области Просмотров: 495
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе Просмотров: 1449
Оккупанты ранили украинского военного
Оккупанты ранили украинского военного Просмотров: 108
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан" Просмотров: 531
Больше всего комментируют
21
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
2
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 12463
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть