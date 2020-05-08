Обострение на Донбассе: ранели 3 украинских бойцов

На Донбассе ранили трех украинских воинов. Фото: Фото: Facebook/Вернись живым

В течение этого периода вследствие минометного обстрела 3 украинских защитников получили боевое травмирования.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара на брифинге.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды открывали огонь по позициям украинских защитников. По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского минометного обстрела 3 украинских защитников получили боевое травмирования. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение ", - сказал он.

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Представитель Минобороны уточнил, что обстрелы произошли на Донецком направлении: оккупанты обстреляли наши позиции у Широкино и Богдановка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наблюдатели инженерной разведки оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали факт установления неуправляемого минного поля оккупационными войсками РФ.