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суббота, 28 декабря 2019 16:15

Обмен пленными: на Донбассе закроют пропускной пункт

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Обмен пленными: на Донбассе закроют пропускной пункт
Пропускной пункт Майорское 29 декабря не будет работать из-за обмена пленными. Фото: Glavcom.ua

В воскресенье, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Так, согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда Майорское 29 декабря осуществляться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.

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Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных". Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55.

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