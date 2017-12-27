Обмен пленными: 74 украинца возвращаются домой

Завершился процесс обмена пленными с боевиками ОРДЛО. Фото: Константин Реуцкий

О завершении процесса обмена пленными между боевиками ЛДНР и украинской стороной сообщила нардеп от БПП, представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

Такую информацию она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - говорится в ее сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отдала боевикам ЛНР 75 человек из 99 заявленных

На втором этапе обмена заложниками между Украиной и террористической организацией ДНР 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. В свою очередь, украинская сторона вместо анонсированных 207-ми человек отдает 165 удерживаемых.

Из 43 пленных, отбывших наказание на территории, подконтрольной Украины, только двое согласились на возвращение в Луганск.