Нуждается в немедленной помощи: боевики издеваются над пленным украинским военным

Пленный украинский военнослужащий Павел Корсун нуждается в немедленной помощи. Фото: denisovaombudsman

Украинский военнослужащий Павел Корсун, которого боевики удерживают в плену в Макеевской исправительной колонии № 32, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Представители оккупационной администрации РФ в ОРДЛО не разрешают родным посещать Павла, поэтому неизвестно, оказывается ли ему нужна медицинская помощь. Об этом сообщила уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"Павел имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может повлечь за собой воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции. Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек", - говорится в сообщении.

Такие действия в отношении Павла Корсуна являются нарушениями как украинского законодательства, так и норм международного права, включая Женевские Конвенции.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Павлу Корсуну, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - заявила Денисова.

Павел Корсун – старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, с 31 мая 2016 года нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. 22 мая 2019 года он и еще семь военнослужащих во время выполнения задания были незаконно задержаны в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2". Пятерых из них – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду уволили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октября 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук. В июне 2019 года Павла Корсуна был приговорен так называемым "Верховным судом" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".



