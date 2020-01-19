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воскресенье, 19 января 2020 18:18

Новая система закупок рассекретит оборонный заказ Украины

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Новая система закупок рассекретит оборонный заказ Украины
Мустафа Найем предупредил о рассекречивании оборонного заказа Украины Фото: rubryka.com

"Укроборонпром" планирует рассекретить часть оборонного заказа 2021 года.

Об этом сообщил Мустафа Найем, заместитель генерального директора концерна.

Представители концерна совместно с Министерством обороны и Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства разработали новую систему закупок. Для начала ее работы Верховная Рада должна принять новый законопроект.

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Большая часть заказа оборонного сектора не является засекреченной.

Тендеры между участниками планируют оставить "закрытыми для широкой публики", добавил представитель концерна.

"Первое - это будет рассекречена большая часть. Второе - будут конкретные процедуры. То есть нельзя будет уже договориться заказчику, кому нужно вооружение, и исполнителю в кулуарном режиме, кто выиграет тендер. Будет прозрачный тендер между участниками, закрыт для широкой публики, но все причастны правоохранительные органы смогут смотреть, чтобы конкретные участники, участвуя в тендере участвовали на равных условиях, в том числе государственные и частные ", - объясняет Найем.

К Владимиру Зеленскому написали петицию об отмене призыв на военную службу с 18 лет.

Отменить призыв 2020 года с 18 лет, оставить как было - с 20 лет, при желании призывника возможно с 18 лет

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