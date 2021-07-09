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пятница, 09 июля 2021 13:57

Новая модератор ОБСЕ хочет исключить украинских представителей из ТКГ

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Новая модератор ОБСЕ хочет исключить украинских представителей из ТКГ
Подтверждения этих слов со стороны ОБСЕ и других источников пока нет. Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Новый модератор политической подгруппы в ТКГ Сильви Берман призвала исключить украинских представителей ОРДЛО из переговоров.

Представители ОРДЛО от Украины официально включены в процесс переговоров нотами МИД, заявил представитель Донецка в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Радио Донбасс.Реалии". Берман на посту модератора политической подгруппы ТКГ по Донбассу от ОБСЕ заменила посла Пьера Мореля.

"Она фактически повторила посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией в первый же день, хотя они таковыми не являются. Призвала для разблокировки работы политической подгруппы удалить нас – переселенцев оттуда. Но не призвала удалить судимую за терроризм Майю Пирогову", – сказал он.

Подтверждения этих слов со стороны ОБСЕ и других источников пока нет.

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Заседания ТКГ и подгрупп с 2020 года проходят в режиме видеоконференций. Берман - дипломат, занимавшая должности посла Франции в Китае и России. Первое заседание подгруппы, которое она модерировала, состоялось 6 июля. Когда представители России подключили к видеоконференции представительницу российских гибридных сил, блогершу Пирогову, украинская сторона отказалась участвовать в заседании. Пирогова осуждена в Украине за терроризм.

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Дата
09
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