Ночью в зоне ООС погибли два украинских военных, еще 7 ранены

В зоне ООС погибли два украинца. Фото: Обозреватель

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 7 - получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - сообщает штаб Объединенных сил.

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В четверг, 6 июня, пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружения боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных не было.