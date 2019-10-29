Никакого разведения войск нет: штаб ООС опроверг заявление Пристайко

Штаб ООС опроверг информацию о разведении войск. Фото: Униан

Отвод украинских войск возле населенного пункта Золотого не проводят.

Информации о перемещении украинских войск нет, говорит начальник пресс-центре штаба ООС Андрей Агеев, пишет Укринформ

"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования ООС никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", - отметил Агеев.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что в Золотом Луганской сейчас происходит разведение сил.