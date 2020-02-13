Нидерланды не позволили России судить своих граждан

Россия подала запрос о праве судить своих граждан в деле MH17 в октябре прошлого года. Фото: zaxid.net

Россия посылала запрос Нидерландам, чтобы ей передали право судить трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе.

Нидерланды отклонили просьбу России, сообщил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус.

"Министр юстиции ответил, что передача обвинения против трех российских подозреваемых не является вариантом для голландских властей и рассматриваться не будет", - написали в письме, направленном парламенту Нидерландов от министерства юстиции страны.

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По словам Грапперхауса, Россия подала запрос о праве судить своих граждан в деле MH17 в октябре прошлого года.

Первое судебное слушание по делу против Нидерландов трех российских подозреваемых и одного украинца назначено на 9 марта. Если в конце дело передадут в суд, то четырех его фигурантов могут заочно осудить в соответствии с законодательством Нидерландов.

Россия не выдает своих граждан, поэтому ни один из подозреваемым не предстанет перед судом Нидерландов. Однако нидерландская юридическая фирма заявила, что один из российских подозреваемых по делу попросил, чтобы его интересы представляли в судебном процессе.

По меньшей мере один подозреваемый по делу о сбивании малайзийского Boeing MH17 в 2014 году на Донбассе готов предстать перед судьями.В суде не разглашают, кто именно захотел присоединиться к судебному процессу. Суд также не разглашает названия юридической фирмы, которая будет представлять интересы.