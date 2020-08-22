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суббота, 22 августа 2020 18:01

Независимость – это люди доброй воли и Донецкий эеропорт

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Независимость – это люди доброй воли и Донецкий эеропорт
"Киборг" Кирилл Недря с сыном Артемом. Фото: Facebook/Kyrylo Nedrya

Любое событие, достижение или поражение – это люди. Поэтому и наша независимость – это прежде всего люди.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал Народный герой Украины, ветеран войны, защитник ДАП, заведующий кафедрой Днепропетровского государственного университета внутренних дел Кирилл Недря.

"У этих людей есть конкретные имена, они совершали конкретные действия или, возможно, бездействовали. Наша Независимость нам упала на голову в 1991 году, и мы очень долго носились с ней, как с чемоданом без ручки – нести тяжело, но и бросить жалко. Все держалось исключительно на отдельных людях, которые с самого начала пытались лелеять и оберегать эту независимость, возможно, даже понимая незрелость большинства людей для нее.

Такие находились в каждой сфере: политике, театре, кино, литературе, спорте ... Постепенно благодаря им формировалась соответствующая идентичность в уже большей группе людей, которая является показателем независимости – независимости мысли (наличие четкой точки зрения и действия – возможности отстаивать свое видение).

Именно такие люди в свое время поддержали Украину во время Оранжевой революции, Майдана, в Крыму ... Поэтому мы, собственно, и не имеем "Саюзного гасударств", "единого экономического пространства" или еще какой-то беды, которую, например, уже запустила в себя соседняя Беларусь. Мы можем генерировать мирные протесты как инструмент поддержки общественного мнения.

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А еще часть общества созрела до того, что за независимость можно не только умирать. За нее можно и нужно воевать. Мы идем этим путем ... Путем независимости. Нации и государства очень часто проходили это с целью получения независимости. Мы же проходим для ее сохранения. И я имею честь быть частью таких людей.

Я почувствовал, что Украина независима, уже на войне ... Ведь я там увидел все то, что пытались разрушить в мифах и мифологемах, созданных искусственно. Мы были едины, нас было не мало, мы были мотивированы, каждый делал свое – кто-то воевал, кто помогал, кто-то просто не мешал. Это и был огромный акт демонстрации Независимости, который, на самом и горячем этапе даже власть не контролировала, что она всячески исправляла позже – с целью четкого контроля и недопущения других центров генерации "измен" и "побед".

Символом независимости для меня в Украине всегда были, есть и будут люди доброй воли – добровольцы. Ведь большой пласт нашей истории держится именно на таких людях ... казачество ... сечевые стрельцы ... УПА ... герои настоящего времени...

Но это и не только в смысле воинства, ведь того же Мазепу никто не заставлял строить храмы, или учебные заведения! Как никто не заставлял в 14-м, 15-м, 16-м и далее годах какую-нибудь бабушку отдавать половину пенсии в 2 тыс. гривен на армию или молодую женщину дежурить в больницах, мыть полы и ухаживать за бойцами... Это и есть акт доброй воли. Это и есть мои люди, моего Независимого государства.

А еще безоговорочным символом является флаг. Я был там, где именно он был ориентиром "свой-чужой", дав возможность раз и навсегда осознать, насколько дорогим может быть простой кусок ткани ...

Со словами "Это Украина!" у меня ассоциируется одно место... Это Донецкий аэропорт. Как-то в интервью оттуда я говорил, что это самое украинское место, где мне приходилось бывать ... И я до сих пор так считаю. Там все понимали друг друга даже на разных языках, делили одну сигарету люди с мощным собственным бизнесом и обычные разнорабочие, а кандидаты наук без проблем спали в спальниках после пацанов, которые плохо писали, ведь тот спальник был уже нагретым ... Это было место единения и нашей силы, где перед общей целью и врагом было безразлично, кто на какой машине ездит, кто на сколько квадратных метрах живет, каких политических взглядов придерживается. Именно так! Взглядами всех поделили позже ... Самое обидное то, что народ спокойно поделился на политически правильных защитников и неправильных. И это беда ... Для меня человек, который со мной уже умирал, всегда будет на голову выше того, кто мне с голубого экрана или сцены обещает хорошую жизнь когда-то ...

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Что я люблю в Украине? Проще сказать, что я не люблю, и если бы такого было много, я вряд ли бы за нее воевал. Я обожаю нашу культуру и горжусь историей... У меня перехватывает дыхание от нашей природы... Я в мире не встречал вкуснее кухни! Боже, это земля, которая сделала меня, в которой лежат мои предки, защищавшие ее еще во времена казаков, моя мать ... и, в которую хочу уйти в свое время и я.

Самое сильное впечатление произвели два события. Первое – празднование 500-летия казачества вблизи родного Никополя в 1992 году, когда маленький Кирилл был до дрожи поражен тем множество флагов, вышиванок, украинства в государстве, где еще не везде сняли красные флаги. А вторая – Майдан и война как акты воли.

Если взять шире, то событий можно назвать немало: и Евро-2012, и Олимпиада в Атланте с триумфом, и бои Кличко ... Полет в космос Каденюка, научные достижения, признанные миром. Нам есть чем и кем гордиться.

Я не уехал из Украины, потому что не понимаю, а зачем же тогда это все начинал? У меня билет до конечной станции... И те виды, что я вижу из окна на этом маршруте, мне очень нравятся".

24 августа – это настоящий праздник, поскольку провозглашение независимости Украины было давно ожидаемым, желанным событием для многих людей. Об этом сказала журналистка, исполнительный директор Института демократии им. Пилипа Орлика (Киев) Светлана Еременко.

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