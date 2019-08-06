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вторник, 06 августа 2019 16:35

"Нет ни одного уцелевшего дома" - взялись восстанавливать Пески
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Ремонт жилых домов в поселке Пески под Донецком. Здесь периодически до сих пор продолжаются бои
Фото: .facebook.com/proliskamission
Ремонт жилых домов в поселке Пески под Донецком. Здесь периодически до сих пор продолжаются бои
Ремонт жилых домов в поселке Пески под Донецком. Здесь периодически до сих пор продолжаются бои
Ремонт жилых домов в поселке Пески под Донецком. Здесь периодически до сих пор продолжаются бои
Ремонт жилых домов в поселке Пески под Донецком. Здесь периодически до сих пор продолжаются бои

В поселке Пески под Донецком начали ремонтировать дома, где остались жители.

Деньги и материалы на этот предоставила Донецкая облгосадминистрация, сообщает фонд "Пролеска" у себя на Facebook.

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"Поселок с самого начала конфликта ежедневно обстреливали из тяжелого вооружения, там нет ни одного уцелевшего дома. В настоящее время здесь проживает 9 человек (6 семей), в большинстве это пожилые люди. Они все эти 5,5 лет прожили в своих разрушенных домах", - пишут представители фонда.

В сети разместили фото разрушенного поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Автор фотографий - "холоднояровец", бывший воин ДУК "Правый сектор" Александр Господ.

"Рубрика "Русский мир. Последствия предательства", - подписали фото.

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06
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