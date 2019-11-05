"Нет даже хлеба" - в ДНР забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 729
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1791
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
14 Просмотров: 3672
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1224
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 675
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3438
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6597
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1485
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
Фото
Все фото
38
19
3
5
18
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
&quot;Не понимают, что будет дальше&quot; - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Боевики пополняют &quot;бригаду 200&quot;: показали уничтоженных &quot;призывников&quot;
Боевики пополняют "бригаду 200": показали уничтоженных "призывников"
В Станице Луганской завершилась укладка конструкций основной части моста
В Станице Луганской завершилась укладка конструкций основной части моста
Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото
Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото
Видео
Все видео
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 675
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 621
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3330
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 387
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 08:52

"Нет даже хлеба" - в ДНР забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

  Комментировать
&quot;Нет даже хлеба&quot; - в ДНР забили тревогу из-за проблем с детскими больницами
В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц. Фото: Корреспондент

В оккупированном Докучаевске Донецкой области забили тревогу из-за проблем с финансированием детских больниц.

"В городе в больнице кормят одними кашами на воде, нет даже хлеба. У кого есть возможность, давайте поможем хотя бы детскому отделению, кто чем сможет", – пишет местный житель Александр Каширин в сообществе города в "Вконтакте", сообщает Обозреватель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка

Блогер Денис Казанский называет эту ситуацию "апогеем процветания молодой республики".

"Правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом "стратегически важными" в ДНР считаются спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и его промышленные заменители, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нет даже хлеба" - в ДНР забили тревогу из-за проблем с детскими больницами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 20106
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 17037
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 14724
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13455
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 13167
Донбасс
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
 Просмотров: 729
Гранатометы, минометы и вооружения БМП: на Донбассе активизировались боевики
Гранатометы, минометы и вооружения БМП: на Донбассе активизировались боевики Просмотров: 90
На Луганщине начался второй этап разведения войск
На Луганщине начался второй этап разведения войск
 Просмотров: 333
Эвакуировали всю школу: боевики устроили ЧП на Донбассе
Эвакуировали всю школу: боевики устроили ЧП на Донбассе 1 Просмотров: 549
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 10557
Больше всего комментируют
14
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Голосов: 3413
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua