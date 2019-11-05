"Нет даже хлеба" - в ДНР забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц. Фото: Корреспондент

В оккупированном Докучаевске Донецкой области забили тревогу из-за проблем с финансированием детских больниц.

"В городе в больнице кормят одними кашами на воде, нет даже хлеба. У кого есть возможность, давайте поможем хотя бы детскому отделению, кто чем сможет", – пишет местный житель Александр Каширин в сообществе города в "Вконтакте", сообщает Обозреватель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка

Блогер Денис Казанский называет эту ситуацию "апогеем процветания молодой республики".

"Правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов". Таким образом "стратегически важными" в ДНР считаются спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и его промышленные заменители, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.