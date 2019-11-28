Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1423
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 900
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 909
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1206
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 864
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1026
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11367
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1719
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
5
3
6
4
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Видео
Все видео
Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского
Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6408
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2826
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1206
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 13:05

Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского

  Комментировать
Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского
ГБР подтвердило обыски в волонтеры Маруси Зверобой. Фото: Главком

Волонтер и военная Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая-Gazeta.ua) предупредила президента Украины Владимира Зеленского о последствиях репрессий в отношении защитников и активистов.

Комментируя утренние обыски в ее доме она напомнила Зеленскому о последствиях таких действий, пишет Newsone

"Распиарили по всему телевидению вырванную из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить ... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой произойдет все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобою не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься - произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают родину", - говорит она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований

Сегодня сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру Елены Самбул, больше известной пользователям соцсетей как Маруся Зверобой.

Об этом стало известно из трансляции продолжительностью около трех минут, которую в начале обыска вела сама Зверобой. На видео слышен голос мужчины, который называет себя следователем ГБР Игорем Ковизою.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 33031
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 19665
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 16111
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 12015
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 11034
Донбасс
Поддержка новой власти падает - соцопрос
Поддержка новой власти падает - соцопрос Просмотров: 72
Встреча Зеленского и Путина. СНБО приоткрыла занавес
Встреча Зеленского и Путина. СНБО приоткрыла занавес Просмотров: 675
США продолжат давление на Россию
США продолжат давление на Россию Просмотров: 117
У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий
У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий Просмотров: 927
Трое военных получили ранения
Трое военных получили ранения Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 4056
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua