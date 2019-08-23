"Некоторые просто отдают предприятия в аренду, только-б работали" - Гармаш

Россияне продолжают захват украинских предприятий на оккупированном Донбассе. Это дает им возможность продолжать воевать с Украиной.Фото Андрей Дубчак

Россияне ввели внешнее управление на оккупированных и захваченных предприятиях Донбасса, чтобы уничтожить своих украинских конкурентов.

"У каждого из тех заводов, или шахт есть настоящие владельцы, пока они были, то русские не могли ничего сделать", - говорит в комментарии Gazeta.ua журналист Сергей Гармаш.

Внешнее управление вводится, чтобы контролировать работу и добычу продукции для того, чтобы российских товаров на соответствующем рынке было больше, чем украинских.

"Раньше они не имели такого контроля над этими компаниями, а теперь могут остановить, порезать эти заводы. Хотя просто переводят все на минимальные обороты. Это помогает россиянам экономить средства на жителях оккупированных территорий", - говорит он.

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Местных не берут, так как боятся утечки информации об истинном положении вещей на предприятии.

"Вместе с этим россияне переманивают к себе менеджеров из числа оставшихся, поскольку у нас очень опытные люди", - говорит Гармаш.

Россияне не забирают заводы окончательно, поскольку это запрещено. Они переводят на свое управление, не дают получать прибыль и управлять ими.

"Некоторые люди просто отдают их в аренду для того, чтобы завод работал. Остановить все легко, а запускать снова - это долгий процесс. Владельцам выгоднее, чтобы после деоккупации там хоть что-то осталось", - говорит эксперт.

В сети появилось видео с поездом, который запустили в ДНР между оккупированной Еленовкой и Донецком.