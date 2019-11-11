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Недостатком замороженного конфликта является распад территорий - политолог

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Недостатком замороженного конфликта является распад территорий - политолог
Политолог Олег Саакян: Недостатком замороженного конфликта является распад территорий. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Невозможно вернуть оккупированные территории в ближайшее время. Необходимо переформатировать украинскую политику, дипломатию, военную стратегию, учитывая, что конфликт будет длительным. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог 24-летний Олег Саакян, комментируя заявление председателя фракции "Голос" в парламенте Сергея Рахманина о временном замораживании российско-украинского конфликта как единственного пути решения проблемы Донбасса и возвращения из временно оккупированных территорий людей.

"Надо откровенно признать, что невозможно вернуть оккупированные территории в ближайшее время. Необходимо переформатировать украинскую политику, дипломатию, военную стратегию, учитывая, что конфликт будет длительным", - говорит Саакян.

Украина должна иметь план "Б", несмотря на неконструктивность РФ с постоянным переносом Нормандского формата.

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"Недостатком замороженного конфликта является распад территорий, то есть углубление пропасти между зоной оккупации и подконтрольной территорией. Населения захваченных земель с годами все дальше отдаляться от политических и экономических процессов в Украине. Этот план также не снимает рисков большей активизации боевых действий и даже широкомасштабной войны", - отметил он..
Однако есть и плюсы. Завершит неопределенность. Это даст возможность людям планировать жизнь. Появится потребность строить комплексную политику адаптации переселенцев. Однозначность создаст меньшее поле для манипуляций и поляризации общества.

Замороженный конфликт заблокирует интеграцию Украины в ЕС и Североатлантический альянс.

"В ближайшее время Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину, как и Северную Македонию (Евросоюз отказался начать переговоры о вступлении в объединение Албании и Северной Македонии 18 октября на саммите в Брюсселе. - ГПУ). Однако это не означает, что не стоит двигаться к этим стандартам и иметь стратегическую цель ", - добавил политолог.

При исчерпании всех инициатив по дипломатического решения российско-украинского конфликта украинская власть может пойти на его замораживание. Объяснит избирателю отсутствие других вариантов и не потеряет большую часть поддержки.

"Механическое сшивания подконтрольной части с неподконтрольной создаст ряд вызовов, на которые Украина не сможет эффективно отреагировать. Это значительно опаснее, чем замораживание конфликта", - резюмировал Саакян.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - практически Приднестровья.

Автор: Марианна ЖОГАН
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