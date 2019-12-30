Не возобновлять преследования: в Кремле выступили с заявлением после обмена пленными

29 декабря Украина и сепаратисты ЛДНР провели обмен пленными на КПВВ Майорское. Фото: 24 канал

Украина обязалась завершить процедуры помилования относительно освобожденных в рамках обмена 29 декабря лиц и не восстанавливать их преследование, утверждает Москва.

"Это шаг к дальнейшей реализации комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях. Киев может перейти к реализации своих обязательств", - заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов, пишет ТАСС.

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По его словам, Киев гарантировал не возобновлять преследования тех, кому еще не вынесен приговор суда.

"Кроме того, Россия хочет, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса", - объясняет Грызлов.

29 декабря Украина и сепаратисты ЛДНР провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию вернули 76 граждан, в ЛДНР отправились 123 человека, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.