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четверг, 06 июня 2019 10:43

Не стреляли: российские боевики убили командира Константина Могилко

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6 июня 2014 у Славянске российские боевики выстрелом из ПЗРК сбили украинский военный самолет воздушного наблюдения Ан-30Б Военно-воздушных сил Украины. На борту самолета находилось 8 летчиков.

В тот день самолет на высоте 4 км выполнял разведывательный полет над селом Николаевка, Славянского района Донецкой области.

  Момент попадания вражеского снаряда в разведывательный самолет
Момент попадания вражеского снаряда в разведывательный самолет

"Ракета попала в правый двигатель, в результате чего возник пожар, который потушить не смогли. Командир некоторое время удерживал самолет в горизонтальном положении", - говорится в сообщении Military aviation.

  Подполковник, командир самолета Константин Могилко, который ценой собственной жизни спас мирное население Донбасса
Подполковник, командир самолета Константин Могилко, который ценой собственной жизни спас мирное население Донбасса

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Константин Могилко начал командовать эскадрильей с начала войны на Донбассе и ежедневно отправлял подчиненных на воздушную разведку.

В тот день команда выполнила боевую задачу и возвращалась на базу в "Чугуив". На борту у самолета была гуманитарная помощь. Пролетели Славянск и в Николаевке начался обстрел, боевики выстрелили 2 раза - 1 промахнулись, поскольку самолет сманеврировал и уклонился от снаряда. Чтобы точно убить украинцев, россияне выстрелили 2 раз и попали в правый двигатель.

Удар был настолько сильным, что летчики выпали из своих кресел, а сам самолет подбросило в воздухе.

Командир Ан-30Б Константин Могилко сразу передал всю информацию о нападении мирного разведывательного самолета в штаб ВСУ и приказал команде покинуть горящее воздушное судно.

Российские боевики сбили самолет над улицами густозаселенного села. Падение самолета привело бы к многочисленным смертям среди мирного населения, которое в тот момент наблюдало за разворачивающейся в воздухе трагедией.

Они отметили героический поступок украинцев, отдавших свои жизни ради них.

"Он шел от села,"лег" на правое крыло, чтобы не упасть на поселок. Попытки приземлиться, которая нанесла бы ущерб поселку, не было", - рассказал очевидец, житель села Пришиба.

  Мемориал "Скорботния ангел", который поставили на месте трагедии
Мемориал "Скорботния ангел", который поставили на месте трагедии

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Самолет успели покинуть четверо, однако радист Владимир Момот прыгнул поздно и попал в озеро где утонул, запутавшись в парашюте который опустился над ним.

На месте падения нашли тела подполковника, командира самолета Константина Могилка, оператора фотосъемки Сергея Каминского, бортмеханика Алексея Потапенко и борттехника Павла Дрышлюка.

"Такой грохот был и пламя высокое. Все село прибежало сюда. Приехали, смотрим: все поле горит, а они здесь лежат. Страшнее всего было то, что мы видели, как горят люди, а сделать ничего невозможно", - рассказала другая жительница .

25 августа 2015 президент Украины Петр Порошенко наградил Константина Могилка почетным званием Героя Украины (посмертно). Вместе с этим президент подписал указ о присвоении самолете Ан-30Б имени погибшего командира экипажа самолета-разведчика, летчика первого класса, Героя Украины который погиб, отведя горящий самолет от жилых кварталов города Славянск.

5 лет назад - 29 мая 2014-го возле тогда еще оккупированного Славянска под горой Карачун пророссийские террористы из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины.

В тот день защитники Украины разгрузили продукты и провели ротацию личного состава, участвовавшего в Антитеррористической операции. Когда бойцы возвращались домой, их из лесополосы обстреляли российские боевики, попали по топливному баку, из-за чего вертолет взорвался.

В живых остался старший лейтенант, штурман экипажа Александр Макеенко.

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Дата
06
июня

Не стреляли: российские боевики убили командира Константина Могилко

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