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понедельник, 07 октября 2019 18:30

"Не служил - чиновником не станешь": радикальная реформа госслужбы от "Слуги народа"

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&quot;Не служил - чиновником не станешь&quot;: радикальная реформа госслужбы от &quot;Слуги народа&quot;
На государственную службу - только после службы в армии - предложение от "Слуги народа" / фото: r16

Власти планируют продолжить реформу государственной службы.

Как вариант принимать только с опытом военной службы, сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью журналистам агентства АрмияInform.

"Планируем продолжить модернизацию государственной службы. Склоняюсь к мысли, что на госслужбу должны идти люди с военным опытом и соответственно получать за это достойную зарплату. Когда в Риме демократия начиналась с того, что право голоса давали только тем, кто защищал с мечом в руках свою страну. В современном мире примером такой практики является Израиль, где на государственную службу ты не попадешь, не имея минимум полгода военной службы. Люди, которые воевали, станут лоббистами интересов собратьев, конечно, в хорошем смысле этого слова", - говорит она.

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Изменить подход в реформировании системы социальной защиты участников боевых действий по пересмотру льгот для участников боевых действий обещают в партии "Слугу народа".
В основном, просмотр касается сокращения перечня льготников и самых льгот.

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