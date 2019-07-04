"Не надо отождествлять" - Тука обратился к украинцам

На фото КПВВ "Станица Луганская. Каждый день пенсионеры преодолевают ее для получения помощи в Украине. Фото: Общественное

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука призвал украинцев не воспринимать негативно жителей оккупированной территории.

По его мнению этим людям надо помочь, а не ненавидеть, об этом он написал в своем Facebook.

"Жизнь приучила избегать отождествлений. И когда я вижу "они там все" "так они же все"- меня это возмущает. А вы видели, что лично эта бабка кричала "путин.приди"? Или вы слышали от того деда речь о "русском мире"? Поэтому, не стоит, подвергаясь воздействию вражеской пропаганды, всех мазать одной краской", - говорит он.

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Заместитель министра положительно воспринял предложение для создания логистического центра в "серой зоне". Мол, таким образом люди не будут страдать и тратить все деньги на поездки.

"Вполне разделяю беспокойство работников нацполиции! По условиям разведения, в де-милитаризованной зоне нельзя появляться с оружием. Ачто делать, если, например, поступает сообщение о насильственном преступлении, как реагировать? Отправляться без оружия", - говорит Георгий Тука.

26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели позиции от линии соприкосновения на окраине поселка Станица Луганская Луганской области. Расстояние между сторонами теперь - 2 км. Позиции расположены по обе стороны Северского Донца. Полуразрушенный мост через эту реку - единственный путь, по которому люди добираются до контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".