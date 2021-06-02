Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит

Автор: Анатллий Гаевский Наталья Ворожбит: "Садишься в такси, а там радио "ЛНР" или "ДНР" играет. Тогда водитель начинает понимать, откуда мы. Пока сходили к банкомату, переключил на другую волну – и уже София Ротару поет "Завітайте в Україну, завітайте люди добрі"



Ближе к зоне разграничения люди готовы идти на любые компромиссы, чтобы война закончилась. В их идеологических предпочтениях ничего не изменилось. Об этом рассказывает в интервью журналу "Країна" режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит.

Ее кинодебют "Плохие дороги" вышел в прокат 20 мая. Фильм состоит из 5 киноновелл, материал для которых режиссер собирала во время работы над одноименной пьесой, сценарием к ленте "Киборги" и волонтерской работой с подростками на Донбассе.

"В начале нас воспринимали враждебно. Люди находились под влиянием российского телевидения. Говорили, что украинские войска их бомбили и обстреливали. Со временем ситуация изменилась. Но взрослых убедить трудно. Поэтому преимущественно работали с подростками. На первый уровень выходят человеческие отношения, а не политика. Когда помогаешь восстановить школу, что-то привозишь детям – родители не думают, откуда ты и кто. – говорит Наталка Ворожбит. – Не представляю, как можно там восьмой год жить и ориентироваться, кому верить. Не знаешь, кто свой, кто чужой."

По словам режиссера, она тоже сначала воспринимала жителей Донбасса враждебно.

"Будто-бы к врагам ехала. Постоянно себя контролировала. Садишься в такси, а там радио "ЛНР" или "ДНР" играет. Тогда водитель начинает понимать, откуда мы. Пока сходили к банкомату, переключил на другую волну – и уже София Ротару поет "Завітайте в Україну, завітайте люди добрі", – вспоминает Ворожбит свои первые поездки на Донбасс.

По ее мнению, государство особо не занималось Донбассом, чтобы он стал проукраинским.

"В школе учителя и директора по-украински общаются. Рады нас видеть, потому что мы привезли парты, строительные материалы. Хотя в начале было недоверие и напряжения. Побороли постоянными поездками. Делали спектакли, фильмы, вывозили детей за границу. Стали друзьями. Но этого недостаточно, чтобы подружить весь регион. Раньше не было никаких культурных инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским. Считалось, если они в 1991-м поддержали независимость Украины – значит, все хорошо," - объясняет режиссер.

Полное интервью с Натальей Ворожбит читайте в журнале "Країна" от 3 июня. А также смотрите в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

Драма "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит вышла в прокат 20 мая. Рассказывает пять историй о жителях Донбасса и украинских военных. Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на ленту.