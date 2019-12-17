Назвали количество украинцев, находящихся в плену боевиков

Автор: УНИАН Последний обмен с боевиками состоялся 27 декабря 2017 года

В плену боевиков на Донбассе находятся 250 человек.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает "Радио Свобода".

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в СБУ.

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Последний масштабный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными "республиками" состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда боевики передали 74 человека, один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.