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среда, 18 декабря 2019 14:56

Назвали количество украинцев, находящихся в плену боевиков

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Автор: УНИАН
  Последний обмен с боевиками состоялся 27 декабря 2017 года
Последний обмен с боевиками состоялся 27 декабря 2017 года

В плену боевиков на Донбассе находятся 250 человек.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает "Радио Свобода".

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в СБУ.

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Последний масштабный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными "республиками" состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда боевики передали 74 человека, один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.

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