Назвали количество погибших и раненых военных во время перемирия на Донбассе

Во время перемирия в Донбассе погибли 66 военных. Фото: Украинская правда

В результате обстрелов со стороны РФ погибли 66 украинских военных, еще 275 получили ранения.

Такое количество потерь за время действия "перемирия", которое началось 27 июля 2020 года, сообщила миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества.

"В целом с 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года Объединенные силы Украины зарегистрировали 2848 нарушений режима прекращения огня российской стороной. Особую обеспокоенность вызывает то, что в 759 случаях оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате за этот период погибли 66 украинских бойцов и 275 получили ранения", – говорится в сообщении.

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Миссия ОБСЕ на оккупированной части Донбасса зафиксировала размещение военной техники вооруженных формирований России вне мест хранения, определенных в Минских соглашениях. За неделю с 15 по 22 ноября, российские войска 58 раз нарушали режим тишины.