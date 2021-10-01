Назвали имя военного, которого убили на Донбассе в четверг

Военнослужащий Алексей Стрижак погиб в зоне проведения ООС 30 сентября.
Мужчина родом из Днепропетровщины, с Зеленодольска, сообщила городская территориальная община.
Ему было 39 лет.
С бойцом будут прощаться утром 2 октября.
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26 сентября во время выполнения боевой задачи на Донбассе погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады 49-летний Виктор Молостовый.
29 сентября, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших воинов не было.
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