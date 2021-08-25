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среда, 25 августа 2021 14:26

Назвали имя убитого воина в День Независимости

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Назвали имя убитого воина в День Независимости
В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов. Фото: president.gov.ua

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, погиб Александр Васильевич Аксенов, 1982 года рождения, младший сержант, военнослужащий одного из подразделений ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Борисполь Владимир Борисенко в Facebook.

"Печальная весть с Востока. В зоне проведения ООС погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается. К сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою", - написал Борисенко.

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Александр Аксенов - младший сержант, боец ​​131-го отдельного разведывательного батальона. Пошел служить в 2018 году. На Донбассе был прикомандирован к 28-й отдельной механизированной бригаде. Не женат. В Борисполе у ​​мужчины осталась мать, уточнило издание "Вести".

Дату и время прощания с воином сообщат позже.

Александр Аксенов погиб в День Независимости Украины, 24 августа. В этот день оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Еще двое военных ранены.

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