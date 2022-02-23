Назвали имя погибшего в Донецкой области боевого медика

Стало известно имя военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего в результате вражеского обстрела в Донецкой области 22 февраля.

Это боевой медик 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, сержант 51-летний Игорь Сливка из Могилев-Подольского, сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Автор: novynarnia.com В Донецкой области погиб боевой медик 53 омбр 51-летний Игорь Сливка

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"Сержант Сливка Игорь Иванович погиб около 18:30 в районе проведения операции Объединенных сил. Военнослужащий получил минно-взрывную травму и осколочные ранения несовместимые с жизнью. Дома не дождалась сына мать. Осталась без отца дочь", - говорится в сообщении.

Игорь Сливка – служил в ВСУ по контракту с апреля 2017 года.

Игорь Сливка погиб вечером 22 февраля возле Новотроицкого Волновахского района Донецкой области. Российско-оккупационные войска накрыли позиции ВСУ минометным огнем.