Назвали имя погибшего украинского военного

На Донбассе погиб наводчик танкового взвода Александр Юрков. Фото: Софиевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области

14 июля в зоне ООС погиб 19-летний наводчик танкового взвода Александр Юрков.

В Facebook об этом сообщил Софиевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области.

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"С грустью сообщаем о том, что 14 июля 2021 года в районе проведения Операции объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель села Криничувате Софиевского района", - говорится в сообщении.

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Опять имеем раненых. Пострадали двое воинов. Сейчас они в больнице. Состояние одного - удовлетворительное, другого - средней тяжести. Вчера оккупанты били из минометов 82-го, 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии калибра 122 мм, автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, сообщают в ООС.