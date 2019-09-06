Назвали имя погибшего бойца

5 сентября, на Донбассе погиб сержант 53 ОМБР Михаил Ткачишин.
Он находился с боевой задачей под Горловка Донецкой области, говорится в сообщении Центра помощи участникам боевых действий на востоке Украины в Facebook.
Около 20.30 Ткачишин попал под смертельный обстрел вражеского снайпера.
Михаил Ткачишин родился в 1988 году. Всегда жил в Херсоне.
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Прощание с погибшим бойцом состоится 9 сентября в 11:00 в помещении областного Дворца молодежи и студентов в Херсоне.
4 сентября подразделение "Азов" понес невосполнимую утрату на Светлодарск дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов на псевдо "Шах".
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