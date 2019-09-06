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пятница, 06 сентября 2019 21:09

Назвали имя погибшего бойца

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Назвали имя погибшего бойца
Михаил Ткачишин погиб от пули снайпера. Фото: Укринформ

5 сентября, на Донбассе погиб сержант 53 ОМБР Михаил Ткачишин.

Он находился с боевой задачей под Горловка Донецкой области, говорится в сообщении Центра помощи участникам боевых действий на востоке Украины в Facebook.

Около 20.30 Ткачишин попал под смертельный обстрел вражеского снайпера.

Михаил Ткачишин родился в 1988 году. Всегда жил в Херсоне.

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Прощание с погибшим бойцом состоится 9 сентября в 11:00 в помещении областного Дворца молодежи и студентов в Херсоне.

4 сентября подразделение "Азов" понес невосполнимую утрату на Светлодарск дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов на псевдо "Шах".

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