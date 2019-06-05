Назвали имя одного из погибших на Донбассе бойцов 17-ї бригады

Эдуард Лазарев был родом из города Броды Львовской области. Фото: из открытых источников

Одним из 2 военных 17-й бригады, погибших 4 июня вследствие попадания противотанковой ракеты в автомобиль, является 48-летний Эдуард Лазарев.

Служил по контракту. Был младшим сержантом, водителем-электриком минометной батареи.

Родом из города Броды Львовской области. На службу призван в сентябре 2015-го.

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Второй погибший - уроженец Кривого Рога. Он был старшим наводчиком.

Также в результате происшествия командир батареи получил множественные огнестрельные и осколочные ранения, ожоги и другие травмы. Он находится в реанимационном отделении больницы в Мариуполе.

Публикуем поименный список погибших в мае 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 9 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.