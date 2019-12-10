Назвали имена бойцов, погибших во время "нормандских переговоров"

9 декабря на востоке Украины погибли трое воинов.

9 декабря около 22:00 на неизвестном взрывном устройстве вблизи Золотого Луганской области подорвались трое военнослужащих.

Известно, что двое из них служили в 14-той отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Велыкого. Они - уроженцы Волыни.

Андрей Войтович, 1990 года рождения, родился в селе Квитневе Рожищенского района. Сергей Сирота, 1997 года рождения, до призыва был зарегистрирован в селе Щурин этого же района.

10-13 мая в районе объявили траур.

"Все официальные организации должны приспустить государственные флаги или дополнить их черными лентами. Все развлекательные мероприятия, запланированные на эти дни, надо отменить", - заявила председатель председатель Рожищенской райгосадминистрации Инна Гайворонская.

Известно, что третий погибший украинский воин также служил в 14 ОМБр. Он родом из Ровенской области.

7 декабря вследствие враждебного обстрела в Донбассе погиб 28-летний Дмитрий Темный. Младший сержант, служил в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев.