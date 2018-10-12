Навсегда 29 лет - назвали четвертого погибшего бойца

Назвали имя четвертого погибшего 10 октября во зоне боевых действий на Донбассе украинского бойца.

Это 29-летний Павел Стоянский, сообщила 14 омбр ВСУ в Facebook.

Стоянский погиб от пулевого ранения на подступах к хутору Свободный возле поселка Золотое-4 на Луганщине.

Автор: Facebook Павел Стоянский, 29 лет

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Служил в звании старшего солдата. Жил в Мариуполе.

10 октября погибли 4 украинских бойцов. Имена трех назвали сразу: Сергей Дронов, Роман Мегас и Юрий Фешко.